الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا دورة 2017 هذا الثلاثاء عبر الانترنت والرسائل القصيرة وفي المؤسسات التربوية

سيتمكن مترشحو امتحان شهادة البكالوريا دورة 2017، ابتداء من هذا الثلاثاء من الاطلاع على نتائجهم في امتحان شهادة البكالوريا عبر موقع الديون الوطني للامتحانات والمسابقات أو على مستوى المؤسسات التربية أو من خلال الرسائل القصيرة عن طريق الهاتف النقال.

وقد استحدثت وزارة التربية الوطنية طريقة جديدة للإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا من خلال الرسائل القصيرة عن طريق الهاتف النقال ابتداء من الساعة 14:00 بالاتصال بالرقم # 567*، حسب ما كشفت عنه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الاثنين عبر صفحتيها الرسميتين "تويتر" و"فايسبوك".

وأوضحت بن غبريت أنه "في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية من أجل تحسين الخدمة العمومية عن طريق نظام المعلومات،أصبح بإمكان كل مترشح الاطلاع بكل أريحية على نتائجه عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (سا 15:00) وكذلك عن طريق الإلصاق على مستوى المؤسسات التربوية (سا 15:00)".

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التصحيح بالنسبة للبكالوريا الاستثنائية تواصلت إلى غاية يوم أمس الأحد ووصلت نقاط الأوراق المصححة إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

من جهته قال المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن دورة جوان 2017 و البكالوريا الاستثنائية جويلية 2017 تصنف تحت تسمية بكالوريا 2017،مؤكدا أن النتائج سيعلن عنها يوم الـ 25 جويلية عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات www.bacalgeria.com/bac-onec-dz

وأشار المفتش العام بوزارة التربية إلى أنه بخصوص نسبة النجاح فستعلن عنها وزيرة التربية نورية بن غبريت.

وسيكون الناجحون في البكالوريا على موعد مع التسجيلات الجامعية ، و جديد هذه السنة هو العمل على توسيع عملية الطعن من خلال إعطاء فرصة للطلبة الذين لم تسمح لهم معدلاتهم للحصول على رغباتهم في التخصص ، و يمكنهم الاستعانة بأربع رغبات أخرى وضعت لفائدتهم حسب ما أعلنه وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار في تسجيل سابق.

وأكد الوزير حجار أن كل"طالب تحصل على شهادة البكالوريا له"الحق في مقعد بيداغوجي بالجامعة وفي حالة عدم حصوله على أي اختيار في التسجيل الأولي من ضمن أربعة اختيارات تمنح له فرصة أخرى لاختيار التخصص الذي ينوي مزاولة دراسته الجامعية فيه وذلك وفق المعدل المتحصل عليه والمطلوب في أي تخصص من ضمن أربعة تخصصات أخرى."

المصدر: الإذاعة الجزائرية