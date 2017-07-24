توجه قوي نحو اعادة التوازن في السوق البترولية العالمية

أعربت اللجنة الوزارية للمتابعة أوبيب-خارج الأوبيب هذا الاثنين بسانت بيترسبورغ عن قناعتها بأن السوق البترولية العالمية تسجل "توجها نحو اعادة التوازن".

وعقب اجتماعها الـ 4 المنعقد بسانت بيترسبورغ اعتبرت اللجنة اعتمادا على تقرير اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق حول تقليص انتاج البترول أن "سوق البترول تحقق تقدما معتبرا نحو اعادة التوازن" مشيرة إلى تواصل الدعم للانتعاش العالمي جاري مع استقرار السوق البترولية الذي يبقى عاملا حاسما.

كما تمت الإشارة إلى "تراجع تذبذب السوق خلال السنوات الماضية في حين أن تدفقات الاستثمار بدأت في التحسن في القطاع الصناعي".

و يذكر أن منظمة الاوبيب و 11 بلدا آخر منها روسيا التزمت منذ مطلع السنة الجارية بتخفيض انتاجها الذي من المفروض أن يستمر الى غاية مارس 2018 بهدف تقليص الفائض في العرض الذي ينعكس على أسعار الذهب الأسود.

و سيمثل الجزائر خلال الاجتماع الـ 4 للجنة الوزارية للمتابعة أوبيب -خارج الأوبيب بسانت بيترسبورغ وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني.

و للإشارة فإن اللجنة الوزارية المشتركة أسست بعد الندوة الوزارية الـ 171 للأوبيب المنعقدة في نوفمبر 2016 و اعلان التعاون المقبل الذي صدر خلال الاجتماع الوزاري المشترك أوبيب -خارج الأوبيب المنعقد في ديسمبر 2016 في فيينا. و تتكون اللجنة من ثلاثة بلدان اعضاء في الأوبيب (الجزائر و الكويت و فينزويلا) و بلدين غير عضوين في الأوبيب (روسيا و عمان).