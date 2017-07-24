Google يضيف خدمة استكشاف الفضاء الخارجي مع Street View

أضاف محرك البحث العملاق غوغل Google محطة الفضاء الدولية إلى قائمة المواقع المتوفرة على Street View، إحدى مزايا تطبيق Google Maps، لتتيح استكشاف المحطة والتعرف على كوكب الأرض من الفضاء الخارجي.

ونقل الموقع المتخصص futura sciences تدوينات مهمة لرائد الفضاء توماس بيسكيه من "وكالة الفضاء الأوروبية" (ESA)، والذي عمل 6 أشهر مهندس طيران على متن محطة الفضاء الدولية وعاد إلى الأرض في جويلية 2017، عن الحياة على المحطة، كما يستعرض تجربته في التقاط صورٍ خاصة بخدمة Street View في ضوء انعدام الجاذبية.

وبإطلاق هذه الصور، يتمكن المستخدمون من أخذ جولة في المحطة التي تضم 15 وحدة، وهذه أول صور من خدمة Street View مرفق بها تعليقات قصيرة، وهي الخاصية التي كان يقتصر توفرها في السابق على متاحف خدمة Google Arts & Culture لزيارة متاحف الفنون والثقافة من غوغل.

ويمكن الآن السير في وحدات المحطة عبر خرائط غوغل Google Maps، وقراءة تعليقات واضحة ومفيدة تقدم معلومات من بينها أين يمارس رواد الفضاء التمارين الرياضية للمحافظة على لياقتهم الجسدية، ونوع الطعام الذي يتناولونه وأين يجرون تجاربهم العلمية.

وبدأت خدمة Street View بفكرة من لاري بيج ورؤيته البعيدة لاستحداث خارطة 360 درجة، واحتفل مؤخرا، بمرور 10 سنوات من الصور الرائعة من جميع أنحاء العالم.

واليوم يستطيع الناس تسلق الجبال والغوص في أعماق المحيطات أو استكشاف المطاعم الآسيوية، والسير في المتاحف في أماكن بعيدة من العالم.

وخلال العقد الماضي تغير الكثير من الأمور سواء في التكنولوجيا التي نستخدمها أو في شكل كوكب الأرض، لكن هدف خدمة خرائط غوغل Google Maps لم يتغير، إذ بقي الهدف هو المساعدة على استكشاف مناطق جديدة على الأرض والتجول فيها.. لينتقل الآن إلى ما وراء كوكب الأرض.