الوزير الأول يترأس مجلسا وزاريا مشتركا حول الصادرات الغذائية التي تستعمل المدخلات المدعمة

24/07/2017 - 18:34

ترأس الوزير الأول  عبد المجيد تبون هذا الاثنين بالجزائر العاصمة مجلسا وزاريا مشتركا خصص لبحث اشكالية تصدير المواد  الغذائية التي تستعمل المدخلات المدعمة  حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير  الأول. 

و نظم المجلس الوزاري المشترك بحضور وزيري المالية و التجارة و محافظ بنك  الجزائر و المدير العام للجمارك و رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية.

وأضاف البيان أن تقرير وزير التجارة سمح بإبراز "الاختلالات التي تطبع سير  بعض الفروع التي تنتج موادا قابلة للتصدير" مشيرا إلى أن "التناقضات و  الاختلالات المسجلة متعلقة بمختلف المستويات و تخص نظام التموين و الانتاج و  التوزيع على حد سواء".

في ختام النقاش أمر الوزير الأول المسؤولين الحاضرين "بتنصيب لجنة وزارية  مشتركة برئاسة وزير المالية حيث يمثل فيها أيضا وزير الفلاحة و التنمية  الريفية و الصيد البحري".

و ستتولى اللجنة مهمة "اعداد تقرير مفصل حول هذه الاشكالية في أجل لا يتعدى  شهرا".

و ستعرض النتائج التي ستفضي إليها الخبرة ""على الوزير الأول بغرض تقييمها و  من المقرر أن ترافقها اقتراحات حلول من شأنها أن تضع حدا للانعكاسات المباشرة  المترتبة عن هذه الظاهرة لاسيما الأضرار المسجلة في مجال تطوير الاقتصاد  الوطني".

أوسمة:

الجزائر

طالع ايضاً

تبون من أديس ابابا: الجزائر "عملت دوما على ترقية حقوق الشباب و مصالحهم"
تبون يمثل الرئيس بوتفليقة في أشغال قمة الاتحاد الأفريقي
مجلس الأمة يصدر لائحة مساندة لمخطط عمل الحكومة
تبون: تطبيق آليات مبتكرة لتحقيق النموذج الإقتصادي و الاجتماعي المرجو