الداخلية تؤكد أن 31 جويلية أقصى أجل لدفع تكاليف الحج وشراء التذاكر

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن 31 جويلية 2017 هو أقصى أجل لدفع تكاليف الحج واقتناء تذاكر السفر، داعية المواطنين والمواطنات المعنيين بالحج والمتأخرين في إتمام هذه الإجراءات إلى "الإسراع" في التقرب من شبابيك بنك الجزائر و وكالات شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حسب ما أفاد به الاثنين بيان للوزارة .

وأوضح ذات المصدر أن الوزارة "تدعو المواطنات والمواطنين المتأخرين المعنيين بعملية الحج في دفع تكلفة الحج وكذا اقتناء تذاكر السفر إلى ضرورة الإسراع في التقرب من شبابيك بنك الجزائر لدفع تكلفة الحج ومن وكالات شركة الخطوط الجوية الجزائرية لشراء تذكرة السفر، اللتان تبقيان مفتوحتان إلى غاية الاثنين 31 جويلية 2017 كحد أقصى للقيام بهاتين العمليتين".

كما تنهي الوزارة إلى علم هؤلاء المواطنين، أنه ب"النظر لضيق الوقت المحدد بضرورة الإسراع في إيداع ملفاتهم في حينها على مستوى الدائرة أو المقاطعة الإدارية التابعين لها في حينها لإتمام الإجراءات الخاصة بملء دفاتر الحج والحصول على التأشيرة نظرا لضيق المدة المتبقية فإنها، تلزم مصالح الدوائر والمقاطعات الإدارية والولايات بالتكفل بالإجراءات المطلوبة في حينها وإيداع الجوازات على مستوى مصالح وزارة الداخلية للحصول على التأشيرة".

وذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الملفات تتكون الملفات من "شهادة الفوز في القرعة أو دفتر الحاج ، جواز السفر البيومتري لا تقل مدته عن ستة أشهر ابتداء من شهر أوت 2017 ، شهادة الفحوصات الطبية، نسخة عن وصل دفع تكاليف الحج ، نسخة من تذكرة السفر، ثلاثة(3) صور شمسية ذات خلفية بيضاء".

وأضاف ذات المصدر انه "تسهيلا لإجراءات المرور لشرطة الحدود، فان الوزارة تنهي إلى علم المواطنات والمواطنين المعنيين بالحج أنهم سيستلمون جوازاتهم المؤشرة على مستوى مطارات الإقلاع يوم الرحلة".