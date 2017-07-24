تنظيم الطبعة الأولى من بيبان الشعر ببرج بوعريرج الأحد المقبل

تحت رعاية معالي وزير الثقافة و بإشراف السيد والي ولاية برج بو عريريج محافظة المهرجان الثقافي المحلّي الفنون و الثقافات الشعبية لولاية برج بو عريريج و بمساهمة دار الثقافة و مديرية الثقافة تنظم الملتقى الوطني الأول : بيبان الشعر تحت شعار موعد مع الجمال

الأسماء المكرمّة :

- الشاعر / الروائي و الإعلامي عبد الرزاق بوكبة

- الشاعر المترجم : محمد بوطغان

و بحضور أسماء أدبية وطنية مميزة استطاعت أن تترك بصمتها في عالم الكتابة الشعرية و الإبداع .

قائمة الشعراء المدعويين للملتقى :

- الشاعر الروائي عبد الرزاق بوكبة

- الشاعر الزجّال توفيق ومان

- الشاعر الشعبي البشير قذيفة

- الشاعر محمد قسط

- الشاعر رمزي نايلي

- الشاعر الشعبي قادة دحو .

الافتتاح يكون بدار الثقافة ليلة الأحد 30 جويلية 2017 و الأشغال ستقام أيام 30/07 و 01/08 بالمركب الثقافي عائشة حداد.

بمشاركة شعراء الولاية ، أدباءها .و مثقفيها.

كما سيُنظم بيع بالتوقيع للإصدار الأخير للروائي عبد الرزّاق بوكبة : يدان لثلاث بنات الصادر حديثا .