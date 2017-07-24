تنظيم الطبعة الأولى من بيبان الشعر ببرج بوعريرج الأحد المقبل

تحت رعاية معالي وزير الثقافة و بإشراف السيد والي ولاية برج بو عريريج محافظة المهرجان الثقافي المحلّي الفنون و الثقافات الشعبية لولاية برج بو عريريج و بمساهمة دار الثقافة و مديرية الثقافة تنظم الملتقى الوطني الأول : بيبان الشعر تحت شعار موعد مع الجمال
الأسماء المكرمّة :
- الشاعر / الروائي و الإعلامي عبد الرزاق بوكبة
- الشاعر المترجم : محمد بوطغان
و بحضور أسماء أدبية وطنية مميزة استطاعت أن تترك بصمتها في عالم الكتابة الشعرية و الإبداع .
قائمة الشعراء المدعويين للملتقى :
- الشاعر الروائي عبد الرزاق بوكبة
- الشاعر الزجّال توفيق ومان
- الشاعر الشعبي البشير قذيفة
- الشاعر محمد قسط
- الشاعر رمزي نايلي
- الشاعر الشعبي قادة دحو .
الافتتاح يكون بدار الثقافة ليلة الأحد 30 جويلية 2017 و الأشغال ستقام أيام 30/07 و 01/08 بالمركب الثقافي عائشة حداد.
بمشاركة شعراء الولاية ، أدباءها .و مثقفيها.
كما سيُنظم بيع بالتوقيع للإصدار الأخير للروائي عبد الرزّاق بوكبة : يدان لثلاث بنات الصادر حديثا .