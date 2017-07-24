مونديال كرة اليد الأقل من 21 سنة: نتائج وأرقام الجولة الخامسة

فاز منتخب ألمانيا على نظيره النرويجي بنتيجة (32- 28) الشوط الأول (14- 16) ضمن الجولة الخامسة والأخيرة عن المجموعة الأولى لمونديال كرة اليد 2017 لأقل من 21 سنة، اليوم الاثنين بالقاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة.

وبهذا تنهي ألمانيا دور المجموعات بقوة محققة خمسة انتصارات متصدرة المجموعة الأولى ب10 نقاط متبوعة بالنرويج (8ن) في الصف الثاني.

كما تأهل عن هذه المجموعة كل من منتخبي جزر فارو (6ن) والمجر(6ن) أيضا إلى الدور ربع النهائي، بينما يغادر كل من منتخبي الشيلي (2ن) وكوريا الجنوبية (0ن) المنافسة.

المجموعة الأولى - الجولة الخامسة/: كوريا الجنوبية تطيح بالشيلي /32-29/

فاز المنتخب الكوري الجنوبي على حساب نظيره الشيلي 32-29 (الشوط الأول 19-14) اليوم الاثنين بالقاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة) لحساب الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الأولى لمونديال-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة.

فوز المنتخب الكوري الجنوبي لا يؤثر على ترتيب المجموعة الأولى باعتبار أن الفريقين خرجا من سباق التأهل إلى الدور الثاني حيث يحتل المنتخب الكوري المرتبة الخامسة بنقطتين في الوقت الذي تتذيل فيه الشيلي الترتيب بصفر نقطة.

ولحساب نفس المجموعة، تواجه جزر الفارو (المرتبة الرابعة بأربع نقاط) نظيرها المجري (المرتبة الثالثة بأربع نقاط) على الساعة 00ر18 في لقاء من أجل المرتبة الثالثة.

من جهة أخرى، ستعرف هذه الجولة لقاء حاسما من أجل المرتبة الأولى والذي سيجمع ألمانيا بالنرويج واللذان يضمان ثماني نقاط كلاهما (سا 00ر20).

وبرمجت لقاءات الدور الثاني يوم الأربعاء.

المجر تفوز على جزر الفارو 32- 23

فاز المنتخب المجري على نظيره من جزر الفارو بنتيجة 32-23 (الشوط الأول: 18-12) اليوم الاثنين بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة) لحساب الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الأولى لبطولة العالم لأقل من 21 سنة ( 18-30 يوليو).

وابتسم الحظ في اللقاء من اجل المركز الثالث، للمنتخب المجري الذي اقتطع تأشيرة المرور الى الدور ثمن النهائي برصيد 6 نقاط ، إلى جانب جزر الفارو ( الرابعة، أربع نقاط)، بينما خرجت كوريا الجنوبية والشيلي من المسابقة.

المجموعة الثانية - اليوم الخامس/ : سلوفينيا-السويد 31-28

تغلب المنتخب السلوفيني على نظيره السويدي بنتيجة 31-28 (الشوط الأول : 15-15)، اليوم الاثنين بالقاعة البيضوية للمركب الأولمبي محمد-بوضياف (الجزائر) لحساب اليوم الخامس و الأخير من المجموعة الثانية لبطولة العالم لكرة اليد (أقل من 21 سنة).

بفضل هذا الانتصار، يرتفع رصيد سلوفينيا في صدارة المجموعة الثانية إلى 8 نقاط مقابل 5 نقاط للسويد في المرتبة الرابعة. و كان الفريقان قد تأهلا إلى الدور الرئيسي من المونديال قبل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

و لحساب نفس المجموعة، تواجه مصر قطر حاليا، بينما تقابل فرنسا الدانمارك على الساعة 00ر14، دائما بالقاعة البيضوية.

المجموعة الثانية - الجولة الخامسة/: فوز مصر على حساب المنتخب القطري 30-29

فاز المنتخب المصري على حساب نظيره القطري بنتيجة 30-29 (الشوط الأول 15-16) اليوم الاثنين بالقاعة البيضاوية لحساب الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الثانية لمونديال-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة، الجاري بالجزائر العاصمة.

ورغم هذا الفوز فإن المنتخب المصري أقصي من البطولة بعد أن أنهى مشواره في المرتبة الخامسة برصيد نقطتين. نفس المصير لقيه المنتخب القطري الذي احتل المرتبة الأخيرة بدون رصيد.

وفي وقت سابق من نهار اليوم، تصدرت سلوفينيا المجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط بعد فوزها بنتيجة 31-28 على حساب السويد التي احتلت المرتبة الرابعة بخمس نقاط.

و لحساب اللقاء الأخير من نفس المجموعة، يواجه حاليا المنتخب الفرنسي نظيره الدنماركي بالقاعة البيضاوية.

فوز فرنسا على الدنمارك 30-22

فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الدنماركي بنتيجة 30 -22 (الشوط الأول 12-9) اليوم الاثنين بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف ( الجزائر العاصمة) في لقاء يندرج في إطار الجولة

الخامسة والأخيرة للمجموعة الثانية لبطولة العالم لكرة اليد لاقل من 21 سنة.

هذا الفوز هو الخامس لفرنسا التي تنهي الدور الأول في صدارة المجموعة الثانية (9 نقاط) إلى جانب سلوفينيا ( 9 نقاط) لكن بأفضل فارق أهداف، بينما اقتطعت الدنمارك تأشيرة المرور إلى الدور ثمن النهائي في المركز الثالث ( 6 نقاط).

وتعتبر السويد (اربع نقاط) رابع بلد يضمن تأهله في المجموعة إلى ثمن النهائي على الرغم من خسارتها أمام سلوفينيا 31-28.

الوضعية النهائية للمجموعة الثانية

الوضعية النهائية للمجموعة الثانية بعد إجراء مباريات الجولة الخامسة و الأخيرة لبطولة العالم-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة اليوم الاثنين بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف بالجزائر :

سلوفينيا - السويد 31-28

قطر - مصر 29-30

فرنسا - الدنمارك 30-22

الترتيب نقاط ل ف ت خ له عليه الفارق

1. فرنسا 9 5 4 1 0 154 120 34 تأهلت الى الدور ثمن النهائي

2 . سلوفينيا 9 5 4 1 0 145 126 19 تأهلت الى الدور ثمن النهائي

3. الدانمارك 6 5 3 0 2 147 134 13 تأهلت الى الدور ثمن النهائي

4. السويد 4 5 2 0 3 138 143 -5 تأهلت الى الدور ثمن النهائي

======================================

5. مصر 2 5 1 0 4 130 154 -24

6. قطر 0 5 0 0 5 117 154 -37

مباريات لعبت :

فرنسا - مصر 36 - 30

الدانمارك - سلوفينيا 30 - 33

قطر - السويد 21 - 22

مصر - الدانمارك 20-26

السويد - فرنسا 28-31

سلوفينيا - قطر 31 - 23

فرنسا - سلوفينيا 22-22

الدانمارك - قطر 36-26

مصر - السويد 27-35

الدانمارك - السويد 33-25

قطر - فرنسا 18-35

سلوفينيا - مصر 28 - 23.

المجموعة 3 - الجولة 5 / : إسبانيا تطيح بتونس و تؤكد سيطرتها

تغلب المنتخب الإسباني لكرة اليد لأقل من 21 سنة على نظيره التونسي بنتيجة (25-21)، اليوم الاثنين بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة)، في لقاء قوي، لحساب الجولة الخامسة و الأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثالثة من منافسات بطولة العالم للفئة.

تميزت بداية اللقاء بدخول جيد للعناصر التونسية، حيث تمكنت من السيطرة على الأسبان بالتقدم في النتيجة خلال الخمس دقائق الأولى (4-1). و تواصلت السيطرة التونسية عبر تألق الدفاع بقيادة الحارس سعد الله وائل، ما سمح لعناصر الهجوم بالتسجيل بواسطة الهجمات المرتدة السريعة، إلى غاية الدقيقة ال 15 (7-6).

و انطلاقا من النصف الثاني من الشوط الأول، تحسن مردود التشكيلة الإسبانية وبدأت تتحكم في زمام الأمور رويدا رويدا، حتى عادت للتفوق في النتيجة (9-7) في حدود الدقيقة العشرين، لتختتم المرحلة الأولى لصالحها بنتيجة (14-12).

في المرحلة الثانية، دخل أشبال المدرب التونسي صغير محمد علي بعزيمة أكبر، إذ تكافأت تونس و اسبانيا من ناحية المستوى، حتى تمكن "نسور قرطاج" من التعديل في الدقيقة العاشرة (17-17).

و خلال الربع ساعة الأخير من المباراة أثبت التشكيلة الإسبانية علو كعبها، حيث صعدت من الريتم و اختتمت المواجهة بفارق أربع نقاط كاملة (25-21).

و بالتالي حقق المنتخب الإسباني العلامة الكاملة في الدور الأول، بتسجيله الفوز الخامس على التوالي و التأهل إلى الدور الثاني في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

المجموعة الثالثة - الجولة الخامسة/: فوز اسبانيا أمام تونس /25-21/

فاز المنتخب الاسباني على نظيره التونسي 25-21 (الشوط الأول 14- 12) اليوم الاثنين لحساب الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الثالثة لمونديال-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة، بقاعة حرشة حسان (الجزائر).

وتعد هذه الخسارة الثانية من نوعها للمنتخب التونسي حامل اللقب الافريقي، بعد أن سقط من قبل أمام البرازيل (29-36). وكان ''نسور قرطاج'' قد حققوا الفوز في مناسبتين أمام بوركينا فاسو (50-17) ومقدونيا (32-27) بينما سجلوا تعادلا أمام روسيا (29-29).

من جهته، تصدر المنتخب الاسباني مجموعته بعد فوزه بخمسة لقاءات.

ولحساب نفس المجموعة، تواجه روسيا منتخب بوركينا فاسو حاليا قبل أن تلعب مقدونيا أمام البرازيل (00ر20).

المجموعة الثالثة - الجولة الخامسة/: فوز مقدونيا على البرازيل /28-23/

فازت مقدونيا على منتخب البرازيل بنتيجة 28-23 (الشوط الأول 14- 11) اليوم الاثنين لحساب الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الثالثة لمونديال-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة، بقاعة حرشة حسان (الجزائر).

وبفضل هذا الفوز، احتلت مقدونيا المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط في الوقت الذي تصدرت فيه إسبانيا ريادة المجموعة برصيد 10 نقاط.

وجاء المنتخب التونسي في المرتبة الثالثة ب 5 نقاط بينما حل المنتخب الروسي رابعا ب 5 نقاط أيضا ولكن الأفضلية ل ''نسور قرطاج'' نظرا للأهداف المسجلة.

المجموعة الثالثة- الجولة الخامسة: روسيا تسيطر على بوركينافاسو 45-09

فاز المنتخب الروسي بسهولة أمام نظيره البوركينابي بنتيجة 45- 09 ( الشوط الأول: 23-06) اليوم الاثنين بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) في إطار الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد لأقل من 21 سنة.

وبهذا الفوز، جمعت روسيا خمس نقاط من إنهزامين أمام مقدونيا (22-29) و اسبانيا (26-31)، فوز أمام البرازيل (23-20) وتعادل أمام تونس (29 -29).

من جهتها، تلقت بوركينافاسو -التي تشارك للمرة الأولى في الموعد العالمي- خسارتها الخامسة على التوالي.

الوضعية النهائية للمجموعة الثالثة

وضعية المجموعة الثالثة بعد إجراء مباريات الجولة الخامسة والاخيرة من بطولة العالم لكرة اليد (مونديال-2017) لفئة أقل من 21 سنة اليوم الاثنين بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) :

اسبانيا - تونس 25-21

بوركينافاسو - روسيا 9-45

مقدونيا - البرازيل 28-23

الترتيب نقاط ل ف ت خ له عليه الفارق

1. اسبانيا 10 5 5 0 0 164 105 +59 تأهل الى الدور ثمن النهائي

2 .مقدونيا 6 5 3 0 2 157 133 +24 تأهل الى الدور ثمن النهائي

3 . تونس 5 5 2 1 2 161 134 +27 تأهل الى الدور ثمن النهائي

4. روسيا 5 5 2 1 2 145 118 +27 تأهل الى الدور ثمن النهائي

========================

5.البرازيل 4 5 2 0 3 137 126 +11

6. بوركينافاسو 0 5 0 0 5 75 218 -143

مباريات لعبت :

اسبانيا - البرازيل 29-21

تونس - بوركينا فاسو 50-17

مقدونيا - روسيا 29-22

البرازيل - تونس 36-29

روسيا - اسبانيا 26-31

بوركينافاسو - مقدونيا 20 - 48

البرازيل - روسيا 20-23

اسبانيا - بوركينافاسو 38-12

تونس - مقدونيا 32-27

تونس - روسيا 29-29

مقدونيا - اسبانيا 25-36

بوركينافاسو - البرازيل 17-37

المجموعة الرابعة - الجولة الخامسة/: كرواتيا تطيح بإيسلندا وتظفر بالمرتبة الأولى

تغلب المنتخب الكرواتي على منافسه الايسلندي بنتيجة 29-26 (الشوط الأول 17-08)، اليوم الاثنين لحساب الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الرابعة لمونديال-2017 لكرة اليد لفئة أقل من 21 سنة، بقاعة حرشة حسان (الجزائر).

بهذا الفوز، تصدرت كرواتيا المجموعة برصيد تسع نقاط متفوقة على إيسلندا (ثماني نقاط) والتي سجلت أول خسارة لها في هذا الدور.

من جهتها، تتواجد الأرجنتين مؤقتا في المركز الثالث برصيد خمس نقاط بعد فوزها في وقت سابق من اليوم أمام المغرب (30-14)، في انتظار اللقاء الذي سيجمع الجزائر (المرتبة الرابعة بأربع نقاط) والعربية السعودية (المرتبة الخامسة بنقطتين) سهرة اليوم بقاعة حرشة حسان (سا 45ر20).

الأرجنتين تتغلب على المغرب و تتأهل للدور الرئيسي

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد (أقل من 21 سنة) بعد تغلبه على نظيره المغربي بنتيجة 30-14 (الشوط الأول: 13-07)، اليوم الاثنين بقاعة حرشة (الجزائر) لحساب اليوم الخامس و الأخير من المجموعة الرابعة.

بفضل هذا الانتصار، تحتل الأرجنتين مؤقتا المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما يقبع الفريق المغربي دائما في المركز الأخير بدون رصيد.

و لحساب نفس المجموعة، تواجة كرواتيا ايسلندا في منتصف النهار من أجل المركز الأول، بينما تقابل الجزائر العربية السعودية على الساعة 45ر20، دائما بحرشة.