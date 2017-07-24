وزير الطاقة الروسي: اتفاق خفض الإنتاج سيمدد في 2018 في حالة الضرورة

أكد وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك هذا الاثنين بسان بيترسبورغ (روسيا) أن اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبيك و بلدان غير اوبيك أوصت "بتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج لما بعد الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2018 إذا اقتضت وضعية السوق ذلك".

و صرح الكسندر نوفاك خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الـ 4 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان منظمة اوبيك بان البلدان الموقعة على اتفاق التخفيض "سيستخدمون جميع الآليات لضمان توازن السوق النفطية" فضلا عن الضرورة الملحة بالنسبة لهذه البلدان "لتطبيق 100 % من بنود الاتفاق".

كما أشار الوزير الروسي إلى أن مستوى تخفيض إنتاج روسيا حاليا يتراوح بين 303.000 و 305.000 برميل في اليوم طبقا للاتفاق فيما أعلنت العربية السعودية خفض صادراتها من النفط إلى مستوى 6.6 مليون برميل يوميا أي بحوالي 1 مليون برميل في اليوم مقارنة بالسنة الفارطة.

أما بخصوص العضوين الآخرين في منظمة اوبيك و هما نيجيريا و ليبيا المعفيتان حتى الآن من اتفاق خفض الإنتاج فان وزير الطاقة الروسي قد أكد بان اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لبلدان منظمة اوبيك اتفقت مع نيجيريا فقط على تخفيض للإنتاج يساوي نسبة البلدان الأخرى لما يبلغ إنتاجها 1.8 مليون برميل في اليوم.

من جانبه أوضح وزير النفط و الكهرباء الكويتي عصام المرزوق ان منظمة اوبيك يمكنها الدعوة لاجتماع استثنائي لتعديل اتفاق الإنتاج و إدراج نيجيريا التي وافقت على تسقيف إنتاجها.

و أضاف الوزير الكويتي أن الاجتماع المقبل للجنة التقنية لاوبيك و بلدان غير اوبيك سيعقد في الـ 21 أوت المقبل.