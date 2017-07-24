كرة اليد-مونديال-2017 (المجموعة4- الجولة 5): الجزائر تفوز على السعودية (23- 21) وتتأهل إلى الدور ربع النهائي

فاز المنتخب الجزائري على نظيره السعودي بنتيجة (23- 21) الشوط الأول (10- 11) ضمن الجولة الخامسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة لمونديال كرة اليد 2017 لأقل من 21 سنة، اليوم الاثنين بقاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة.

وبهذا يضمن "الخضر" التأهل إلى الدور ربع النهائي للمونديال باحتلاله المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ليرافق كل من كرواتيا (9ن) وايسلندا (8ن) والأرجنتين (5ن).

في حين يغادر منتخبا السعودية (2ن) و المغرب (0ن) هذه المنافسة.

وفي لقاءات اليوم من هذه المجموعة، فازت الأرجنتين على المغرب (30- 14) وكرواتيا على ايسلندا (29-26).

الوضعية النهائية للمجموعة الرابعة

الوضعية النهائية للمجموعة الرابعة عقب مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة العالم لكرة اليد لفئة اقل من 21 سنة التي لعبت اليوم الاثنين بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة):

الارجنتين - المغرب 30-14

كرواتيا - ايسلندا 29-26

الجزائر - العربية السعودية 23 - 21

الترتيب نقاط لعب فاز تعادل انهزم له عليه الفارق

1-كرواتيا 9 5 4 1 0 140 112 +27 تأهل

2-ايسلندا 8 5 4 0 1 170 120 +50 تأهل

3- الجزائر 6 5 2 2 1 118 114 +4 تأهل

4- الأرجنتين 5 5 2 1 2 130 124 +6 تأهل

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5-العربية السعودية 2 5 1 0 4 143 166 -23

6-المغرب 0 5 0 0 5 82 147 -65

المباريات التي لعبت :

ايسلندا - المغرب 35-18

الارجنتين - العربية السعودية 24-23

الجزائر - كرواتيا 24- 24

ايسلند الجزائر 25 22

كرواتيا الأرجنتين 26- 24

العربية السعودية - المغرب 29 19

العربية السعودية - ايسلندا 24-48

المغرب - كرواتيا 12-29

الارجنتين - الجزائر 25 - 25

كرواتيا - العربية السعودية 32-26

ايسلندا - الارجنتين 36-27

الجزائر - المغرب 24-19 .