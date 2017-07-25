حكومة الاحتلال الاسرائيلي تقرر إزالة البوابات الالكترونية من على أبواب المسجد الأقصى

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين إزالة البوابات الالكترونية من على أبواب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له أمس إن الحكومة المصغرة وافقت على "توصية كل الأجهزة الأمنية باستبدال إجراءات التفتيش بواسطة اجهزة كشف المعادن بإجراءات أمنية تستند إلى تكنولوجيات متطورة ووسائل أخرى".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد ذكرت في إحصائية أمس أن خمسة مواطنين فلسطينيين قد استشهدوا وأصيب 1090 آخرين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ اندلاع أحداث المسجد الأقصى في الـ 14 جويلية الجاري والتي جاءت بعد تغيير الاحتلال الإسرائيلي للوضع القائم بالمسجد.