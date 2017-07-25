وفاة المستشار برئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة

انتقل الى رحمة الله فجر هذا الثلاثاء المستشار برئاسة الجمهورية،كمال رزاق بارة،حسب ما علم لدى أقارب الفقيد.

وقد تقلد المرحوم العديد من المناصب والمسؤوليات في مؤسسات الدولة من بينها رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان قبل أن يعين سنة 2005 مستشارا برئاسة الجمهورية.

كما عرف الفقيد،الذي كان دبلوماسيا محنكا، بإسهاماته في العديد من الندوات الوطنية والدولية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلم ومكافحة الارهاب والتطرف العنيف الى جانب المسائل المرتبطة بحقوق الانسان.

وحسب ما علم لدى افراد عائلة الفقيد، فإن تشييع الجنازة يرتقب أن يكون هذا الاربعاء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.