الجزائر تنظم هذا الثلاثاء ملتقى دوليا حول أثر التكنولوجيات الحديثة في التطبيقات الخاصة بالسلامة المرورية

ينظم المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق هذا الثلاثاء ملتقى دوليا حول أثر التكنولوجيات الحديثة في التطبيقات الخاصة بالسلامة المرورية من تنشيط خبراء في المجال.

وفي هذا الصدد قال المدير العام للمركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق أحمد نايت الحسين في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه خلال هذا الملتقى الدولي تتطرق الجزائر إلى وضع حيز التنفيذ عملية نظام رخصة السياقة بالتنقيط ، مشيرا إلى أن العملية ترتكز على تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و لاسيما فيما يخص مراقبة وتكوين السائقين.

وأكد نايت الحسين أن التجربة الإسبانية ستساعد الجزائر في إطار السلامة المرورية لأنها مرت على نفس التجربة التي تمر بها الجزائر في هذا الخصوص من حيث عدد حوادث المرور وتفاقم الظاهرة في البلدين.

وقال المدير العام للمركز الوطني للوقاية و الأمنعبر الطرق إن الإسبان استطاعوا في فترة وجيزة مقارنة مع دول أخرى السيطرة على ظاهرة كثرة حوادث المرور و ذلك باللجوء أساسا إلى تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ، إذ قاموا بوضع بطاقيات وطنية لرخص السياقة و كذا للبطاقات الرمادية حيث سمحت لهم بمراقبة آلية للمخالفين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية