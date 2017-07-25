القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع مسدسين رشاشين بولاية تيبازة

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،هذا الثلاثاء ،أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، تمكنت ليلة أمس الاثنين، من القضاء على إرهابيين (2) خطيرين واسترجاع مسدسين رشاشين (2) من نوع كلاشنيكوف على اثر كمين تم نصبه جنوب-شرق بلدية أغبال بولاية تيبازة .

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار محاربة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ليلة أمس 24 جويلية 2017 في حدود الساعة الثامنة ليلا على إرهابيين خطيرين، وذلك إثر كمين تم نصبه جنوب-شرق بلدية أغبال بولاية تيبازة (الناحية العسكرية الأولى)".

وأضاف البيان أن العملية التي لا تزال متواصلة، مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف.

وفي سياق متصل، وإثر عمليات بحث وتمشيط قرب الميلية بولاية جيجل (الناحية العسكرية الخامسة)، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "ورشة لصناعة المتفجرات بداخلها مواد متفجرة ومعدات تفجير بالإضافة إلى أغراض مختلفة، فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلتين تقليديتي الصنع بالمدية (الناحية العسكرية الأولى)".