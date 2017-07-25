مساهل يشرع هذا الثلاثاء في زيارة عمل للإمارات قبل التوجه إلى القاهرة

يشرع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا الثلاثاء في زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة قبل التوجه إلى القاهرة ليترأس جلسة استثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية.

وستسمح زيارة وزير الشؤون الخارجية إلى الامارات العربية المتحدة التي تندرج في اطار " التشاور الدائم بين البلدين" لمساهل ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ب"التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما سبل و وسائل تدعيم التعاون الثنائي".

كما ينتظر أن يتوجه مساهل هذا الخميس إلى القاهرة حيث يترأس جلسة استثنائية لمجلس جامعة الدول العربية تخصص للانتهاكات الأخيرة للقوات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة بالقدس الشريف.