طائرة تابعة للجوية التركية تحول مسارها الى الجزائر بعد انذار كاذب بوجود قنبلة

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت متوجهة من اسطنبول الى الدار البيضاء (المغرب) الى الهبوط اضطراريا هذا الثلاثاء بمطار هواري بومدين الدولي (الجزائر) على اثر انذار كاذب بوجود قنبلة, حسب مسؤول بالمطار.

و اوضح ذات المصدر ان طاقم الطائرة قرر تحويل مسار الرحلة بشكل استعجالي نحو المطار الاقرب اي مطار الجزائر من اجل التفتيش بعد انذار بوجود قنبلة خلال الرحلة.

و تمت الاشارة الى انه بعد الهبوط الاضطراري بمطار هواري بومدين تم اخلاء الطائرة من ركابها حيث خضعت للتفتيش من مصالح الشرطة الجزائرية.

وبعد عملية تفتيش دقيقة داخل الطائرة لم تعثر الفرق المختصة الجزائرية علي اي قنبلة.

و خلص المصدر ذاته في الاخير الى ان الركاب الذين تكفلت بهم مصالح مطار الجزائر قد تمت اعادتهم الى الطائرة بعد اكثر من ساعة و نصف من التوقف.

المصدر: واج