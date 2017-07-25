افتتاح الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي لوهران للفيلم العربي

افتتحت سهرة الثلاثاء بالمسرح الجهوي "عبد القادر علولة" فعاليات الطبعة العاشرة لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي والتي ستتواصل إلى غاية 31 يوليو الجاري.

وقد جرى حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية بإشراف من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي وكوكبة من نجوم السينما العربية إلى جانب شخصيات ثقافية.

وتابع الحضور بالمناسبة فيلما سوريا بعنوان " ليليت السورية " للمخرج غسان شميط انتج خلال السنة الجارية 2017 ويعرض لأول مرة امام الجمهور.

ومن المبرمج أن يتم خلال حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم السينما والفن والثقافة العربية نظير عطاءاتهم ومساراتهم الحافلة بالأعمال الفنية الكبيرة على غرار الممثل الجزائري القدير حسن الحسني المعروف باسم "بوبقرة" والممثل المصري الكبير عزت العلايلي.

وتحضر عدة دول عربية في هذه الطبعة التي تتميز بمشاركة 31 عملا في إطار المسارات الثلاث للمنافسة للظفر بجوائز "الوهر الذهبي" وهي على التوالي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية.

وستشهد هذه الطبعة أيضا برامج عديدة وأركان متنوعة حيث ستتسع رقعتها لتشمل عرض أعمال سينمائية عربية في الفضاءات العمومية بوهران إلى جانب ومستغانم ومعسكر وذلك لتزامن عمر هذا المهرجان وموسم الاصطياف.