بطولة العالم للسباحة (100م حرة) : تأهل الجزائري أسامة سحنون للنصف النهائي

تأهل السباح الجزائري أسامة سحنون للدور نصف النهائي في تخصص 100 متر سباحة حرة لبطولة العالم المقامة بالعاصمة المجرية بودابست، بعد احتلاله هذا الأربعاء المرتبة الثانية في السلسلة التاسعة بتوقيت قدره 48ثا 75 ج/م.

وفاز بالسباق الأوكراني سيرغي شيفتسوف (48.60)، بينما عادت المرتبة الثالثة لكريستيان كينتيرو من فنزويلا (49.19)،غير أن الأول والثاني فقط من السلسلة التاسعة تأهلا لنصف نهائي الاختصاص.

وحقق السباح الجزائري رابع عشر أفضل توقيت من أصل 16 متأهلا للدور نصف النهائي المقرر عشية اليوم .

يذكر أن أسامة سحنون سيشارك كذلك في سباق 50 متر سباحة حرة لبطولة العالم و الذي يعتبر تخصصه الآخر.