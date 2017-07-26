دراسة: التفكير الإيجابي يقلل خطر الموت المبكر بمعدل 71%

توصلت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون أمريكيون من جامعة "ستانفورد" إلى أن الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم أقل صحة من الآخرين معرضون لخطر الوفاة مبكرا مهما كانوا يتمتعون بنمط حياة نشط.

وكشفت مؤلفة الدراسة الدكتورة علياء كروم أستاذة علم النفس في جامعة ستانفورد بعد تحليل بيانات 30 ألف شخص أمريكي أن التفكير الإيجابي يعزز الصحة النفسية ويطيل العمر.

ووجدت أن الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم أقل نشاطا من غيرهم كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة قد تصل إلى 71 مقارنة بالأشخاص الذين يعتقدون أنهم أكثر نشاطا من أقرانهم.

وأوضحت الدراسة أن ممارسة الرياضة يمكن أن تلعب دورا حاسما في صحتنا.