الدخول الرسمي للتكوين المهني 2017-2018 سيكون يوم الـ 24 سبتمبر المقبل

سيكون تاريخ الدخول الرسمي للتكوين المهني2017-2018، يوم 24 سبتمبر المقبل، حسب ما علم هذا الأربعاء لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

وأوضح المصدر ذاته أن التسجيلات الخاصة بهذا الدخول والتي انطلقت يوم الـ 9 جويلية الجاري على مستوى المؤسسات التكوينية ستتواصل إلى غاية يوم الـ 16 سبتمبر المقبل ليكون الدخول الرسمي الى المؤسسات التكوينية يوم الـ 24 من نفس الشهر.

من جهة أخرى تم تحديد أيام الانتقاء والتوجيه الخاص بالمترشحين المسجلين للالتحاق بمقاعد التكوين المهني خلال الفترة الممتدة من الـ 17 إلى الـ 19 من شهر سبتمبر المقبل ليتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذا الانتقاء يوم الـ 20 من نفس الشهر.

وحسب المصدر نفسه فان قطاع التكوين المهني يسعى الى إدراج تخصصات وتنويع العروض بغية تكييف التكوين المهني تماشيا مع حاجيات الاقتصاد الوطني لاسيما في النشاطات التي صنفتها الحكومة ضمن أولوياتها والمتمثلة في الصناعة و البناء و الأشغال العمومية والفلاحة و الفندقة والسياحة.