خولة بلاسكة من سكيكدة .... صاحبة أعلى معدل في البكالوريا ب 19.21

حققت التلميذة خولة بلاسكة من ولاية سكيكدة الريادة وطنيا في شهادة البكالوريا دورة 2017 بنيلها لمعدل 19.21 والذي يعد محصلة جهد وارادة رافقت التلميذة منذ التحاقها بمقاعد الدراسة.

زاولت التلميذة خولة بلاسكة دراستها بثانوية سعد شنيغل ببلدية تمالوس ضمن شعبة العلوم التجريبية وبعد مثابرة كبيرة تمكنت من افتكاك النجاح لتكون الأولى على المستوى الوطني.

عبرت خولة عن فرحتها الكبيرة بهذه النتيجة في تصريح لإذاعة الجزائر من سكيكدة والتي وصفتها بالحلم حيث لم تصدق أن تبلغ هذه الدرجة من التفوق مثمنة جهود أسرتها الصغيرة والكبيرة التي ساندتها ماديا ومعنويا في مشوارها الدراسي .

من جهته تحدث والد التلميذة خولة سمير بلاسكة عن توفر علامات التفوق والذكاء في ابنته منذ دخولها المدرسة مبرزا أن دور الأسرة مهم جدا في تحقيق النجاحات.‎

وتكريم المتفوقين الاوائل اليوم وفي مقدمتهم ابنة ولاية سكيكدة ما هو إلا عرفان ودعم لجهود أبناءنا وبناتنا ممن يحملون على عاتقهم مستقبل البلاد.

المصدر:الإذاعة الجزائرية