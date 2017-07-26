تـرامواي سيـدي بلعبــاس يدخـل حيـز الخـدمـة فعليا والمواطنون يثــمنــون

عرف اليوم الأول من الدخول الفعلي لترامواي سيدي بلعباس حيز الخدمة إقبالا كبيرا للمواطنين الذين يرغبون في تدشين هذه الوسيلة العصرية للنقل التي من شأنها حل مشاكل النقل وسط المدينة وسترفع عنهم معاناتهم مع التنقل لاسيما خلال فترة الحر وأوقات الذروة.

وعرفت الساعات الأولى من نهار اليوم التي سمع فيها صوت ترامواي توافدا كبيرا لسكان المدينة سواء من فئة العاملين أو الراغبين في التنقل من أجل النزهة أو حتى إرضاء للفضول فكان الموعد بساحة أول نوفمبر وسط المدينة التي عرفت تجمهر كبير للمواطنين.

وقد أبدى المواطنون الذين التقت بهم "وأج" رضاهم عن هذا المكسب الجديد الذي يعتبر" إضافة نوعية" للولاية أكسبتها بهاء وحلة عصرية تليق بهذه المدينة التي كانت تلقب ب "باريس الصغرى" وأصبحت اليوم بفضل ترامواي "مدينة عصرية وراقية " لاسيما وأن خط ترامواي يقطع أهم المناطق الحضرية ذات الهندسة المعمارية المميزة حسب بعد الأصداء.

تراموي سيدي بلعباس حلم يتحقق ويرفع معاناة التنقل ...

لقد انتظرنا بشغف كبير دخوله حيز الخدمة والآن ونحن نسمع صوته يجوب أرجاء المدينة ندرك أن ترامواي سيدي بلعباس حلم تحقق بعد أربع سنوات وسيختصر الآن لنا الزمن ويسهل علينا التنقل في ظروف مريحة وممتعة", يقول السيد محمد موظف بالقطب الجامعي, مضيفا "أنا من العمال المحظوظين الذين يمر خط ترامواي على مكان عملهم فلا خوف من تأخر عن العمل بعد اليوم ولا قلق على نقص في وسائل النقل".

ويرى الشاب نور الدين من سكان سيدي بلعباس والذي يعمل بالمنطقة الصناعية أنه على الرغم من أن ترامواي لا يمر بكامل الأقطاب إلا أنه يظل وسيلة نقل مفيدة وسط المدينة موضحا "حتى وإن لم استعمله للتنقل للعمل فسأركن سيارتي جانبا بعد انتهاء فترة العمل لأتنقل وسط المدينة على متن الترامواي من أجل قضاء شؤوني أو التجول عبر شوارعها في وسيلة نقل مريحة ومكيفة" .

وبالنسبة للسيدة أمينة وهي معلمة في الطور الثانوي فإن دخول ترامواي حيز الخدمة سينهي حقا معاناتها مع وسائل النقل " كنا نضطر لقطع مسافات طويلة وسط المدينة مشيا على الأقدام لعدم توفر النقل والآن الحمد لله صار بإمكاننا اختصار الزمن والراحة بسعر معقول".

خدمة متوفرة على مدار 18 ساعة وبامتيازات في الأسعار...

يضمن ترامواي سيدي بلعباس النقل على مدار 18 ساعة يوميا بدءا من الساعة الخامسة صباحا إلى 11 ليلا وذلك بتسعيرة 30 د.ج للتذكرة اليومية العادية فضلا عن اقتراح باقة تسعيرات أخرى تخص العائلات الكبيرة وكذا الاشتراكات الشهرية بالنسبة للطلبة والموظفين من أجل تشجيع استعمال هذه الوسيلة العصرية للنقل, كما صرح به مدير النقل بالولاية السيد بومدين رياض.

وأشار ذات المتحدث إلى أن ترامواي سيدي بلعباس يتوفر من جهة أخرى على أنظمة حديثة لتسويق التذاكر وتسيير إشارات حركة المرور على مستوى مفترقات الطرق المرتبطة مباشرة بمركز قيادة ترامواي ما يضمن سلامة حركة المرور.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج