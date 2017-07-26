مونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة: تــونس بجـدارة إلى ربع النهــائي على حساب أيسلندا

تغلب المنتخب التونسي لكرة اليد ذكور لأقل من 21 سنة على نظيره الايسلندي عن جدارة و استحقاق بنتيجة 28-27, اليوم الأربعاء بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة)، في لقاء مثير و شديد التنافس، لحساب الدور ثمن النهائي من منافسات بطولة العالم للفئة الجارية بالجزائر, بين 18 و 30 جويلية.

تميزت بداية اللقاء بدخول كلا الفريقين بنية الفوز, حيث بدى اللعب متكافئا من الجانبين و هو ما ترجمته النتيجة المسجلة عند الدقيقة الخامسة (4-5) لصالح التونسيين.

و بعد تقدم طفيف في النتيجة لأبناء "الشمال" عدل "نسور قرطاج" النتيجة في حدود الدقيقة ال 16 (7-7).

و أبانت العناصر التونسية عن تركيز كبير أمام اللاعبين الايسلنديين "العمالقة" سيما الحارس وائل سعد الله الذي أنقذ شباكه في عديد المرات مانحا الثقة لزملائه، ما أبقى النتيجة متعادلة إلى غاية الدقيقة ال 22 (10-10).

بعدها تمكن أشبال المدرب صغير محمد علي من السيطرة على مجريات اللعب و توسيع الفارق لنقطتين في الدقيقة ال25, قبل أن تختتم المرحلة الأولى لصالحهم (14-13)

في الشوط الثاني أبان زملاء أفضل هداف في البطولة زايد اسكندر عن روح قتالية مثالية, سمحت لهم بالحفاظ على تقدمهم إلى غاية الدقيقة ال 42 ب (20-19).

و استغل الايسلنديون تضييع الهجوم التونسي لبعض الفرص من أجل العودة في النتيجة سيما عن طريق المتألق ريكاردسون أودين الذي وقع عديد الأهداف ليسجل اللوح الالكتروني (23-21) في الدقيقة ال 47 لفائدة إيسلندا.

ليعرف المنعرج الأخير من اللقاء عودة قوية لأبناء تونس, بفضل التشجيعات التحفيزية للجماهير الجزائرية الحاضرة مبكرا في مدرجات حرشة, حيث عدل "التوانسة" في الدقيقة ال 57 (26-26), ثم تقدموا (27-26) في الدقيقة ال 58, ثم التعادل (27-27, د 59) كل هذا في أجواء حماسية و تشويق كبيرين, ليوقع أبطال إفريقيا للفئة هدف الانتصار في الثواني الأخيرة (28-27), مقتطعين بذلك تأشيرة عبورهم إلى الدور ربع النهائي بجدارة.

وسيواجه المنتخب التونسي في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة ثمن النهائي التي تجمع حاليا بين ألمانيا و السويد بالقاعة البيضاوية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج