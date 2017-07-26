كرة اليد/مونديال-2017 لأقل من 21سنة: الجزائر تقصى على يد مقدونيا (20 - 24)

أقصي المنتخب الجزائري لكرة اليد لأقل من 21 سنة على يد نظيره المقدوني بنتيجة (20 -24) الشوط الأول (11- 10) ضمن الدور ثمن نهائي لمونديال هذه الفئة اليوم الأربعاء بقاعة حرشة حسان (الجزائر).

وبهذا يكتفي الخضر -المركز الثالث في المجموعة الرابعة- بلعب المباريات الترتيبية لكأس الرئيس ابتداء من يوم غد الخميس أمام جزر الفارو, حيث عجز في بلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

بالمقابل تتأهل مقدونيا إلى الدور ربع النهائي لملاقاة هذا الخميس فرنسا الفائزة على جزر الفارو (28- 25).

النتائج لمباريات الدور ثمن النهائي و كأس الرئيس

قاعة حرشة حسان:

تونس - إيسلندا 28-27

إسبانيا - الأرجنتين 27-21

كرواتيا - روسيا 25-34

القاعة البيضاوية:

فرنسا - جزر الفارو 28-25

ألمانيا - السويد 31-28 بعد الوقت الإضافي

المجر - سلوفينيا 26-25 بعد الوقت الإضافي

الدنمارك – النرويج 34 - 27

- كأس الرئيس

قاعة حرشة حسان:

بوركينافاسو - المغرب 21-42

البرازيل - العربية السعودية 41-20

القاعة البيضاوية:

الشيلي - قطر 22-29

كوريا الجنوبية - مصر 34-35.