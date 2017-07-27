اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب هذا الخميس برئاسة الجزائر لبحث الانتهاكات الاسرائيلية على الأقصى

يترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا الخميس جلسة استثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية العرب تخصص للانتهاكات الاخيرة للاحتلال الاسرائيلي في الأماكن المقدسة بالقدس الشريف.

هذا وكان مساهل قد تحادث بالقاهرة أمس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وقد تمحور حول القضية المدرجة في جدول الأعمال لاسيما الانتهاكات المسجلة في المسجد الأقصى".

وإلى ذلك أكد وزير الخارجية أن التطلع هو التوصل إلى قرار يخرج من مجرد الادانة والشجب ويكون أكثر فعالية للدفاع عن المقدسات.

من جهته دعا رئيس مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود في تصريح للقناة الإذاعية الأولى الدول العربية للالتفاف حول القضية الفلسطينية نظرا لما يشهده من انتهاكات والكل معني بنصرته.

وقال ياسين حمود إن واقع المسجد الاقصى خطير وعلى فوهة بركان فالاحتلال الاسرائيلي يجر المنطقة إلى وضع خطير جدا وهذا الواقع يفرض على مسؤولي جامعة الدول العربية تناسي خلافاتهم وأن يكونوا متيقظين ويقفوا صفا واحد لمناصرة القدس من الانتهاكات الاسرائيلية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية