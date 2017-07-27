عرض الفيلم الجزائري "في انتظار السنونوات" :قضايا متقاطعة من عمق المجتمع الجزائري

يقدم الفيلم الجزائري "في انتظار السنونوات" لمخرجه كريم موساوي والذي فتح مساء الأربعاء باب مجال المنافسة للأفلام الطويلة لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في طبعته العاشرة حكايات لثلاثة قضايا متقاطعة من المكون العميق للمجتمع الجزائري.

ويطرح هذا الفيلم الطويل الذي تم عرضه بقاعة "المغرب" إشكالات اجتماعية ونفسية راهنة ترتبط بالتحولات التي تشهدها الجزائر على غرار باقي البلدان مثل بروز دور الشباب ومكانة المرأة إلى جانب قضايا تربوية وغيرها.

ويتعرض هذا العمل السينمائي الذي تدوم مدة عرضه 113 دقيقة والذي أنتج سنة 2017 إلى مسألة الهاجس الأبوي اتجاه الأطفال من جانب تغير الشارع وتنامي معضلة العنف بشتى أنواعها.

كما يتطرق "في انتظار السنونوات" إلى قضايا المراهقة لدى الفتاة في ظل معايير المجتمع المحافظ وتضارب الخيارات ما بين ما تذهب نحوه المشاعر الشبانية وما يحث عليه العقل والوازع العائلي والاجتماعي.

ويفتح ذات الفيلم نافذة على أحد مظاهر وانعكاسات العشرية السوداء وتداعياتها على المجتمع الريفي وذلك من خلال تناول موضوع الطبيب الشاب الذي يبحث عن بناء مستقبله وفق طموحاته وأحلامه لتعترض طريقه تجربة قاسية حينما تم اختطافه من قبل الجماعات الإرهابية لضمان تطبيب الإرهابيين أين صادف المرأة التي تم اختطافها أيضا واغتصابها الذي أفضى إلى وضعها لطفل "معلول".

ويشارك في تمثيل أدوار هذا الفيلم الذي أنتج بالتعاون مع شركاء فرنسيين كل من حسان كشاش ومحمد جوهري ومكيو صونيا وغيرهم.