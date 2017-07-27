الألعاب العالمية 2017 /كاراتي/: الجزائرية لامية معطوب تحرز الميدالية الذهبية

توجت الجزائرية لامية معطوب بالميدالية الذهبية أمسية الأربعاء في وزن 68 كلغ ضمن الألعاب العالمية الجارية ب وروكلاو (بولونيا) والتي تشارك فيها الجزائر بسبعة رياضيين في أربعة تخصصات (كاراتي, رفع الأثقال, الكرة الحديدية والمايطو''.

وفازت الجزائرية على حساب النمساوية أليسا تيريسا بوشينغر،في الوقت الذي توجت فيه اليابانية كايو سومية بالميدالية البرونزية.

وتعد مواجهة معطوب و بوشينغر الثانية من نوعها في هذه البطولة بعد أن تعادلا في الدور الأول بنتيجة (0-0) في الفوج الثاني الذي ضم أربعة أسماء.

وكانت الجزائرية قد فازت في التصفيات على حساب أمي توماس (نيوزيلاندا) بنتيجة (3-0) ووردة كاميليا (بولونيا) بنفس النتيجة.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية