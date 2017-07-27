الوزير الأول عبد المجيد تبون يشرف على تكريم المتفوقين في امتحان شهادة البكالوريا2017

أشرف الوزير الأول عبد المجيد تبون،هذا الخميس بالجزائر العاصمة،على حفل تكريمي على شرف المتفوقين في امتحان شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2016-2017.

وسلم تبون خلال الحفل الذي جرى بقصر الشعب بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة وأولياء التلاميذ المتفوقين،شهادات وميداليات تقدير وهدايا رمزية للمتفوقين الذين بلغ عددهم 56 تلميذا، تتقدمهم التلميذة خولة بلاسكة من ولاية سكيكدة المتحصلة على معدل 21ر19، يليها التلميذ محمد بن أمينة من ولاية معسكر ثانيا بمعدل 12ر19 وحل التلميذ ياسين بريهموش من ولاية قسنطينة ثالثا على المستوى الوطني بمعدل 02ر19، والمتفوقون الثلاثة ينتمون لشعبة العلوم التجريبية.

وحسب معطيات وزارة التربية الوطنية, فقد قدرت نسبة النجاح في البكالوريا هذه السنة ب 07ر56 بالمائة.