نشرية خاصة:موجة حرارة شديدة بجنوب الوطن ابتداء من هذا الجمعة

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية هذا الخميس في نشرية جوية خاصة أن بعض ولايات جنوب البلاد ستشهد ابتداء من هذا الجمعة موجة حرارة شديدة حيث ستبلغ درجات الحرارة أو تفوق 48 درجة مئوية.

وأضاف ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذه النشرية التي تمتد صلاحيتها الى غاية يوم السبت على الاقل هي تندوف و أدرار و شمال تمنراست (منطقة عين صالح).

