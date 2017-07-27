الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح الخميس قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة مخبأ للأسلحة والذخيرة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأكد ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح الخميس 27 جويلية 2017 مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاث بنادق تكرارية وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وعشرين قنبلة يدوية وكمية من قطع وماسورات الغيار خاصة بالأسلحة النارية بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات.

وتأتي هذه النتائج الميدانية لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين الحدود الوطنية وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.-يضيف نفس البيان-.