مونديال كرة اليد لاقل من 21 سنة : الجزائر تنهزم امام الارجنتين (21-20) وتحتل المركز الـ 14

أنهى المنتخب الجزائري لكرة اليد لأقل من 21 سنة مونديال-2017 في المركز الـ14 بعد انهزامه أمام الارجنتين بنتيجة 21-20 (الشوط الاول 11-11)، في مباراة ترتيبية اليوم الخميس بقاعة حرشة حسان.

وأقصي الخضر في الدور ثمن النهائي على يد مقدونيا (24-20) أمس الأربعاء بنفس القاعة.

وكان الفريق الوطني قد أنهى الدور الأول في المركز الثالث برصيد 6 نقاط عن المجموعة الرابعة، ليتأهل الى الدور الثاني لكنه عجز في بلوغ ربع النهائي لأول مرة في تاريخه. بالمقابل تفتك الارجنتين المرتبة الـ13 في هذا المونديال.

ومعلوم أن المنتخبين إلتقيا في الدور الأول وانتهت المواجهة بالتعادل (25-25).

المصدر: وكالة الإنباء الجزائرية