اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي : الجزائر تحتضن الدورة ال12 يومي الجمعة والسبت

ستحتضن الجزائر يومي الجمعية والسبت الدورة ال12 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي، حسبما أفاد به هذا الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وسيترأس الاجتماع كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره المالي عبد اللاي ديوب.

وحسب البيان سيسمح الاجتماع الذي يأتي بعد اللقاء الذي عقد بباماكو بتاريخ 12 يونيو 2016"بتقييم الوضع في شمال مالي والتقدم المسجل في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الموقع سنة 2015"، كما سيشكل اللقاء فرصة"لتقييم التعاون الثنائي ومناقشة سبل تعزيزه وتوسيعه لفائدة كلا الطرفين".

وخلص البيان إلى أن الاجتماع سيتميز بحضور السيد محمدو دياروراغا مسؤول سامي لدى الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا المكلف بتطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الذي سيكون حاملا رسالة من الرئيس المالي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية