مونديال-2017 لأقل من 21 سنة: المنتخب الفرنسي يبلغ الدور نصف النهائي بعد فوزه على مقدونيا(33-16)

27/07/2017 - 23:31

تأهل المنتخب الفرنسي للدور نصف النهائي في بطولة العالم لكرة اليد لأقل من 21 سنة الجارية بالجزائر، بعد إقصائه لنظيره المقدوني المنهزم بنتيجة (33-16) الشوط الأول (14-9)، هذا الخميس بقاعة حرشة-حسان (الجزائر).

في الدور نصف النهائي ستواجه فرنسا حاملة اللقب العالمي، المتأهل من المباراة التي ستجمع مساء اليوم (سا 45ر20) منتخبي الدانمارك وروسيا بقاعة حرشة.

أما المباراة الأخيرة للدور ربع النهائي فستدور مساء اليوم, بين منتخبي إسبانيا والمجر بالقاعة البيضاوية (سا 45ر20).

وبرمجت مباراتا الدور نصف النهائي يوم السبت بقاعة حرشة على أن تدور المباراة النهائية يوم الأحد (سا 00ر18) بقاعة حرشة (الجزائر).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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رياضة, كرة اليد

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