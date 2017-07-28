غليزان : 3 قتلى و 11 جريحا في حادثي مرور

28/07/2017 - 12:47

لقي ثلاثة (3) أشخاص مصرعهم و أصيب 11  أخرا بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي مرور وقعا بولاية  غليزان حسبما علم اليوم  الجمعة من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

و أوضح ضابط المناوبة بذات المصالح الملازم الاول الشيخ شايب الدور يوسف أن الحادث الأول  وقع فجر اليوم الجمعة في حدود الساعة 3   على مستوى الطريق الوطني رقم  23 بالمنطقة المسماة " الرقايقية " ببلدية دار بن عبد الله (زمورة)   نتيجة إصطدام بين سيارتين سياحيتين  نجم عنه مصرع شخصيين في عين المكان و إصابة 5 أشخاص أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع حادث أخر في مساء أمس الخميس على مستوى الطريق الولائي رقم  18 بالمنطقة المسماة " السجرارة " ببلدية وادي السلام  (منداس) نتيجة إنحراف و إنقلاب جرار ذو عربة  خلف وفاة رضيع و إصابة 6 أشخاص أخرين بجروح متفاوتة الخطورة .

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى (4 إلى  46 سنة)  و جثث القتلى (سنتان -4 سنوات و65 سنة) إلى المرافق الصحية لمنداس و زمورة.

و من جهتها فتحت المصالح الامنية المختصة تحقيقين حول الحادثين.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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