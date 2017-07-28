نسبة التزام الدول باتفاق أوبك بلغت 98 في المائة خلال جوان

صرح وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق، الجمعة، ان نسبة الالتزام الاجمالية للدول المشاركة في اتفاق خفض الانتاج من طرف دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول خارج المنظمة بلغت نحو 98 في المائة في جوان الماضي.

وأضاف المرزوق أن الاجتماع الوزاري الرابع للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الذي عقد بمدينة سان بطرسبورغ الروسية- برئاسة الكويت من 23 إلى 25 جويلية الجاري- شهد مراجعة بيانات إنتاج شهر يونيو الماضي ونسب التزام الدول ال 24 المشاركة في الاتفاق، موضحا أن نسب الالتزام بالاتفاق تعتبر مؤشرا "إيجابيا للغاية".

واشار الوزير الكويتي الى انه تم خلال الاجتماع توجيه اللجنة الفنية المشتركة لعقد اجتماعات بشكل عاجل مع ممثلي بعض الدول لبحث سبل التعاون وحثها على المزيد من الالتزام خلال الفترة المتبقية من الاتفاق الذي ينتهي في مارس 2018

واكد المرزوق أن اللجنة أوصت بضرورة إبقاء خيار التمديد الى ما بعد مارس 2018 ،مفتوحا اذا لزم الأمر كما أوصت كذلك بضرورة التشديد على أهمية رفع نسب الالتزام لجميع الدول لاسيما مع وجود بوادر ايجابية ظهرت في اسواق النفط مؤخرا حيث انخفض الفائض في المخزون النفطي العالمي بحوالي 90 مليون برميل.

وتوقع الوزير الكويتي أن يرتفع الطلب على النفط بحوالي مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول.