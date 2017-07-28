حرائق : تضرر أكثر من 7.700 هكتار منذ بداية جوان

أضرت الحرائق بأكثر من 7.700 هكتار في الفترة الممتدة من 1 إلى 26 يونيو متجاوزة بذلك المساحة التي أتت عليها النيران في نفس الفترة من العام الفارط،حسب ما علم به لدى المديرية العامة للغابات.

كما تم تسجيل 1.028 بؤرة حريق على مساحة إجمالية قدرت ب 7.701 هكتار من بينها 2.682 هكتار في الجبال و 2.596 هكتار في الأحراش و 2.423 هكتار في الغابات أي بمعدل 18 بؤرة يوميا وبمساحة 7 هكتار للبؤرة، بينما تم تسجيل 698 بؤرة حريق على مساحة 5.440 منها 1.769 هكتار في الغابات خلال نفس الفترة من العام 2016.

أما بخصوص الولايات العشر الأكثر تضررا فهي: تيزي وزو (1.685 هكتار 147 بؤرة حريق) والمدية (1.567 هكتار 81 بؤرة حريق) وبجاية (778 هكتار 62 بؤرة حريق) بالإضافة إلى سطيف (724 هكتار 11 بؤرة حريق) وسيدي بلعباس(377 هكتار

35 بؤرة حريق) وعين الدفلى (349 هكتار 39 بؤرة حريق) وجيجل (314 26 بؤرة حريق) وسكيكدة (308 49 بؤرة حريق) وكذا سعيدة (226 هكتار 6 بؤر حريق) وتلمسان (187 هكتار 11 بؤرة حريق).

علاوة على ذلك تم تسجيل في الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 يونيو 207 بؤرة حريق أتت على مساحة 1.426 هكتار من بينها 287 هكتار في الجبال و 462 هكتار في الأحراش إضافة إلى 677 في الغابات أي بمعدل 30 بؤرة يوميا وبمساحة 6.8 هكتار للبؤرة الواحدة.

وأكدت المديرية العامة للحرائق أنه سيتم الإبقاء على جهاز المكافحة ضد الحرائق الذي تم تنصيبه مطلع يونيو 2017 إلى غاية انتهاء الحملة المرتقبة في 31 أكتوبر المقبل.

ونظرا للأخطار الدائمة في هذه الفترة تدعو ذات المديرية السكان خاصة القريبين من مناطق الحرائق إلى الحيطة أكثر والمساهمة في مخطط الإنذار والوقاية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية