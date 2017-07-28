فايـز السـراج يحـل هذا السبت بالجزائر في زيارة عمل

يقوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج هذا السبت بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما جاء اليوم الجمعة في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر ذاته أن"هذه الزيارة الجديدة للسيد فايز السراج التي تأتي غداة اللقاء المنظم بسان كلود (فرنسا) تندرج في إطار المشاورات الدائمة والمنتظمة بين البلدين".

كما أشار بيان وزارة الشؤون الخارجية إلى أن هذه الزيارة"ستسمح أيضا بالوقوف على الجهود الأخيرة المبذولة لتسريع تطبيق مسار تسوية الأزمة التي مست هذا البلد الشقيق و الجار، والمنبثق عن الاتفاق السياسي ل 17 ديسمبر 2015".

وأختتم البيان أن إقامة السيد سراج بالجزائر"ستكون فرصة للتأكيد على موقف الجزائر الداعم لديناميكية السلام التي بادرت بها منظمة الأمم المتحدة في هذا البلد والتي تعتمد على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار احترام السيادة الوطنية وبعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية