سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفع قيودها كاملة عن المسجد الأقصى وتفتح جميع أبوابه

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في فلسطين مساء هذا الجمعة إعادة فتح جميع أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين من كافة الأعمار ودون قيود أو شروط.

وقال مسؤول الإعلام في الدائرة فراس الدبس في تصريحات صحفية أنه تم فتح جميع الأبواب بما فيها باب(حطة).

وتدفق المئات من الفلسطينين ومن مختلف الأعمار إلى المسجد الأقصى ومن جميع الأبواب لأداء صلاة المغرب والعشاء.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودا مشددة على الدخول إلى المسجد الأقصى ومنعت من هم دون سن الخمسين عاما من دخوله.

ودارت مواجهات محدودة اليوم الجمعة في الضفة الغربية بما فيها القدس أسفرت عن إصابة 225 فلسطينيا حسب أخر إحصائية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية