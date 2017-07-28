كــأس العرب للأنـدية (الجولة 3/المجموعة أ) : إقصاء نصر حسين داي بعد خسارته أمام الأهلي المصري (2-1)

انقاد نصر حسين داي إلى الهزيمة أمام الأهلي المصري (2-1) مساء هذا الجمعة بملعب السلام بالقاهرة لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول (المجموعة أ) لكأس العرب لأندية كرة القدم المتواصلة بمصر.

وكان الممثل الجزائري السباق إلى فتح باب التسجيل عن طريق مهاجمه الجديد الهادي بولعويدات في الدقيقة 62، لكن المحليون تمكنوا من تعديل النتيجة في الدقيقة 74 بواسطة ضربة جزاء نفذها بإتقان صالح جمعة، قبل أن يهدي زميله عمر بركات زملاءه فوزا ثمينا في الوقت بدل الضائع، وهو الفوز الذي يرفع به الأهلي رصيده إلى ست نقاط، ما يسمح له بالتطلع للتأهل إلى الدور نصف النهائي الفريق يحتل المرتبة الثانية، بعدما حسم الفيصلي الأردني البطاقة الأولى بفوزه اليوم أيضا على الوحدة الإماراتي (2-1) في ثالث انتصار على التوالي.

أما نصر حسين داي فإنه يغادر المسابقة من الدور الأول بعد جمعه لثلاث نقاط من فوز واحد وخسارتين.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية