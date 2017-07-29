وفيات الكوليرا في اليمن بلغت 1889 حالة حسب منظمة الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد ضحايا وباء الكوليرا في اليمن ارتفع إلى 1889 حالة وفاة وذلك منذ بدء تفشي المرض في 27 أبريل الماضي.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن حالات الوفاة سجلت في 21 محافظة يمنية من أصل 22 ينتشر فيها المرض وذلك بزيادة 4 حالات فقط عن الأرقام المعلنة الخميس.

وما تزال محافظة حجة شمال غرب اليمن أكثر المناطق المنكوبة بتسجيل 358 حالة وفاة تليها محافظة إب (وسط) ب240 حالة وفاة ثم محافظة الحديدة (غرب) بواقع 222 حالة وفاة.

ولفت التقرير إلى تسجيل 40 ألف حالة جديدة يتوقع إصابتها بالوباء خلال الأسبوع الماضي مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 414 ألفا و548 حالة.

ووفقا للتقرير فقد تماثل للشفاء من إجمالي الحالات المصابة 401 ألفا و123 حالة فيما بلغ عدد الحالات التي تأكدت إصابتها مختبريا بالوباء 678 حالة فقط.

وبعد ثلاثة أشهر من تفشي المرض سجلت جميع المحافظات اليمنية حالات وفاة باستثناء محافظة حضرموت التي اكتشف فيها 7 حالات إصابة فقط فيما ظلت محافظة أرخبيل سقطرى خالية تماما من تسجيل أي إصابات.

وتقول منظمات دولية إن موجة الكوليرا التي شهدها اليمن هي الأسوأ في العالم وأن العدد المسجل سنويا للمصابين بهذا الوباء في البلاد هو الأعلى في التاريخ. و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتق العلاج والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

ويشهد اليمن منذ خريف عام 2014 حربا بين القوات الموالية للحكومة من جهة ومسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى مخلفة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد هذا البلد الفقير.