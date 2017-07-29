وزارة الصحة تقدم طلب إدعاء مدني في قضية وفاة المرأة الحامل بالجلفة

أعلنت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها اليوم السبت عن قرارها بتقديم طلب ادعاء مدني في القضية التي ستنظر فيها العدالة اثر وفاة سيدة حامل بالجلفة و عن ايداع شكوى من طرف أسرة الفقيدة.

وأكدت نفس المصدر أن وزير الصحة، مختار حسبلاوي، أوفد مباشرة بعد هذه الواقعة "لجنة تحقيق تتشكل من ثلاثة مفتشين و أستاذ متخصص في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الإدارية و التنظيمية و الطبية لهذه القضية".

و بعد تقديم تعازيها لأسرة الفقيدة، شددت الوزارة على أن "أي شخص صدر منه تهاون و لامبالاة في هذه القضية سيتعرض لعقوبات قاسية على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة".

و تعود حيثيات قضية الى بحر الأسبوع الفارط حيث لقيت امرأة حامل تبلغ 23 سنة و جنينها حتفهما بعد رفض التكفل بهما على مستوى ثلاثة مستشفيات تابعة للولاية (عين وسارة و حاسي بحبح و الجلفة).

و عليه اتخذت مديرية الصحة لولاية الجلفة اجراءات عاجلة من خلال توقيف الطاقم الطبي عن العمل على مستوى المستشفيات الثلاثة في انتظار استكمال التحقيقين الطبي و الجزائي.