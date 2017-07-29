تبون يتحادث مع رئيس حكومة الوفاق الليبية

تحادث الوزير الأول، عبد المجيد تبون هذا السبت بالجزائر العاصمة، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وقد حضر اللقاء،الذي جرى بقصر الحكومة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وكان السراج قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بالجزائر في زيارة رسمية تدخل في سياق المشاورات الدائمة والمنتظمة بين البلدين.

وستسمح هذه الزيارة بالوقوف على الجهود الأخيرة المبذولة لتسريع تطبيق مسار تسوية الأزمة التي مست هذا البلد الشقيق والجار والمنبثق عن الاتفاق السياسي ل 17 ديسمبر 2015.

كما ستكون فرصة للتأكيد على موقف الجزائر الداعم لديناميكية السلام التي بادرت بها منظمة الأمم المتحدة في هذا البلد والتي تعتمد على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار احترام السيادة الوطنية وبعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية