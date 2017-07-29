الشعب الفلسطيني بصموده أكد أن القدس ستبقى عاصمته الأبدية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن الشعب الفلسطيني أثبت بصموده وبوحدته أن القدس ستبقى عاصمته الأبدية وعنوان الهوية الفلسطسنية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأي تغيير في القدس الشريف.

وقال رامي الحمد الله في كلمة له اليوم أن"الشعب الفلسطيني أثبت بصموده وبوحدته الشعبية ومقاومته السلمية أن القدس ستبقى عاصمتنا الأبدية وعنوان هويتنا الجامعة". وأكد"أننا لن نسمح بأي تغيير في القدس ولن نقبل بأي إجراء ينتقص أو يغير سيادتنا على المسجد الأقصى المبارك،"مشيرا إلى أن"القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس أجرت اتصالاتها الدبلوماسية مع دول العالم لوضعها عند مسؤولياتها في منع أي محاولات لتغيير الوضع القائم في القدس وإلزام إسرائيل بالتوقف عن الاعتداء على المصلين واستفزاز مشاعر المسلمين وتصوير الصراع على أنه نزاع ديني".

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في فلسطين قد أكدت أمس الجمعة إعادة فتح جميع أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين من كافة الأعمار ودون قيود أو شروط وذلك بعد القيود المشددة التي فرضتها على الفلسطينيين لدخول المسجد الأقصى.

ودارت مواجهات محدودة الجمعة في الضفة الغربية بما فيها القدس أسفرت عن إصابة 225 فلسطينيا حسب أخر إحصائية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

المصدر : واج