بطولة العالم-2017 لأقل من 21 سنة( نصف النهائي): الدنمارك تقصي حاملة اللقب فرنسا وتعبر إلى النهائي (36-35)

تغلب المنتخب الدنماركي لكرة اليد ذكور لأقل من 21 سنة على نظيره الفرنسي، صاحب اللقب، بنتيجة (36-35 / الشوط الأول 17-16)هذا السبت بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة)، في لقاء مثير وشديد التنافس، لحساب الدور نصف النهائي من منافسات بطولة العالم للفئة الجارية بالجزائر بين 18 و 30 يوليو 2017.

تميزت بداية اللقاء بدخول قوي للفريقين و بدا اللعب متكافئا من الجانبين وهو ما ترجمته نتيجة التعادل المسجلة عند الدقيقة العاشرة (5-5)،حيث تداول الفريقين على توقيع الأهداف إلى غاية الربع الساعة الأول من اللقاء (7-7).

وبداية من الدقيقة 16، سيطر الدنماركيون على منتخب"الديكة"وتمكنوا من توسيع الفرق لهدفين (9-7) لأول مرة عند الدقيقة الـ 17.

وحافظ أشبال المدرب الدنماركي هنريكسن مورتن على تقدمهم إلى غاية الدقيقة الـ 20 (12-10)، ليتراجع أداء الفرنسيين أكثر أمام تألق الحارس الدنماركي، سيمون غاد، مما سمح لزملائه من توسيع الفارق إلى أربعة أهداف كاملة عند الدقيقة الـ 25 (15-11).ورغم عودة زملاء ريتشاردسون في النتيجة، غير أن الشوط الأول انتهى لصالح الدنمارك (17-16).

في المرحلة الثانية أبان زملاء أوغستيسن سيباستيان عن نيتهم في السيطرة على مجريات اللعب، عبر التنويع في طريقة اللعب والعمل على الأطراف،المنتخب الفرنسي بدروه حاول التقدم في النتيجة، لكنه فشل أمام خطة الدفاع المتقدم 3/3 التي طبقها أشبال المدرب الدنماركي مورتن، حتى تقدموا ب (23-21).

قبل أن يعود زملاء أحسن هداف فرنسي في المباراة مام ديكا (23-23)، ثم تقدموا (26-25)، لتعود التشكيلتان مجددا للتعادل عند الدقيقة الـ 45.

وبداية من الدقيقة الـ 49 تقدم زملاء الحارس الدنماركي المتألق سيمون غاد مجددا في النتيجة بفارق هدفين (29-27) ثم (30-28).

وشهدت الخمس دقائق الأخيرة من اللقاء تشويقا كبيرا ومستوى رفيعا بين الفريقين, اللذين تداولا على توقيع الأهداف إصابة بإصابة، حتى أعلنت صافرة الحكم نهاية المواجهة بفوز وتأهل الدنمارك إلى الدور النهائي على حساب فرنسا حاملة اللقب والمرشحة الأولى للفوز بالدورة (36-35).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية