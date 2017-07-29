بطولة العالم-2017 أقل من 21 عاما (نصف النهائي): إسبانيا تتأهل إلى النهائي بفوزها على ألمانيا (26- 21)

تأهل المنتخب الاسباني لكرة اليد لأقل من 21 سنة إلى نهائي مونديال 2017 لهذه الفئة بعد فوزه على ألمانيا بنتيجة (26- 21) الشوط الأول (12- 11) لحساب نصف نهائي هذه المنافسة هذا السبت بقاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة.

وبهذا تلتقي إسبانيا بالدنمارك في اللقاء النهائي المقرر يوم غد الأحد (00ر18) بنفس القاعة.

وكانت الدنمارك قد فازت في نصف النهائي الأول على فرنسا، حاملة اللقب، بنتيجة (36-35) اليوم السبت أيضا بقاعة حرشة حسان.

ولم يسبق لاسبانيا وان توجت باللقب العالمي، لكنها شاركت في خمس نهائيات من قبل، حيث ستشارك في سادس نهائي لها هذه المرة ، في حين سبق للدنمارك وأن تحصلت على اللقب العالمي ثلاث مرات في تاريخها (1997، 1999 و 2005).

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج