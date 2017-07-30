افتتاح الملتقى الوطني الأول "بيبان الشعر" ببرج بوعريريج هذا الأحد

سيكون محبو الشعر على موعد بداية من هذا الأحد مع فعاليات الملتقى الوطني الأول "بيبان الشعر" بمدينة برج بوعريريج وذلك إلى غاية الفاتح من أوت المقبل تحت شعار "موعد مع الجمال".

وسيشارك في هذه التظاهرة الثقافية التي يحتضنها المركب الثقافي عائشة حداد أسماء أدبية وطنية و أخرى محلية تركت بصمتها في عالم الشعر و الإبداع على غرار توفيق ومان و البشير قذيفة و محمد قسط و رمزي نايلي و قادة دحو وفقا لنفس المصدر.

و سيتم بالموازاة مع هذه التظاهرة تنظيم قافلة ثقافية ستجوب العديد من دوائر و بلديات الولاية تتضمن أنشطة ثقافية و ترفيهية و كذا أخرى ذات طابع سياحي -حسب المنظمين-.

للإشارة ينظم هذا الملتقى من طرف محافظة المهرجان الثقافي المحلي الفنون والثقافات الشعبية لولاية برج بوعريريج بمساهمة مديرية الثقافة وتحت رعاية وزير الثقافة ووالي الولاية.

المصدر/واج