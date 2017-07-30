قافلة تحسيسية من مخاطر السباحة في السدود تجوب أكثر من 30 ولاية

تنطلق من ولاية بومرداس هذا الأحد قافلة تحسيسية حول "مخاطر السباحة في السدود" عبر أكثر من 30 ولاية وتستمر هذه القافلة التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للسدود إلى نهاية شهر سبتمبر.

و في هذا الصدد أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للسدود و التحويلات أرزقي براقي للقناة الإذاعية الأولى أن انطلاق القافلة التحسيسية يكون من بومرداس بمشاركة إطارات من الوكالة الوطنية للسدود ومن الحماية المدنية.

و أضاف المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أن هذه القافلة ستجوب القرى و المدن المجاورة للسدود لتوعية الشباب وأوليائهم حول مخاطر السباحة في السدود عبر أكثر من 30 ولاية و تخص 36 سدا كمرحلة أولى وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه العملية تعتبر عملية تكميلية لعملية كانت مسبوقة بمجهودات أخرى حيث كانت الحملة عبر مختلف وسائل الإعلام ، قائلا لقد قمنا بفرق مزدوجة مع الحماية المدنية في السدود لمراقبة الأحواض وتوقيف الأشخاص المغامرين و توعيتهم حول مخاطر السباحة في السدود.

المصدر: الإذاعة الجزائرية