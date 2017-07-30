وفاة 11 شخصا في حوادث مرور خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

لقي احدى عشرة 11 شخصا مصرعهم و أصيب 22 آخرون بجروح في حوادث مرور سجلت خلال 24 ساعة الاخيرة في العديد من مناطق الوطن، حسبما جاء هذا الاحد في حصيلة لمصالح المديرية العامة الحماية المدنية.

و تم تسجيل أثقل حصيلة في ولاية عنابة بوفاة ثلاثة اشخاص و جرح تسعة آخرين وخمسة اشخاص في حالة صدمة نتيجة اصطدام أربع مركبات خفيفة ببعضها البعض على مستوى الطريق الوطني رقم 21 ببلدية ودائرة الحجار.

كما تم تسجيل اربع حالات غرق في البحر في نفس الفترة المذكورة انفا على مستوى ولايات بجاية وجيجل ومستغانم .

كما تم تسجيل اربع (4)حالات غرق في المجمعات المائية خلال نفس الفترة على مستوى ولايات تيارت والمدية و بومرداس .

علاوة على ذلك تمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد 36 حريق غابة و 13 حريق في الجبال مع تسجيل خسائر قدرت ب 5ر 167 هكتار في الغابة و 153هكتار في الجبال إضافة إلى 1240 كومة تبن وشجرة فاكهة و225 شجرة نخيل التهمتها النيران.

المصدر/واج