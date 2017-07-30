مساهل يقوم بجولة في الشرق الأوسط ابتداء من هذا الأحد

يقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ابتداء من هذا الأحد بجولة إلى الشرق الاوسط "بتعليمة من رئيس الجمهورية" حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان أنه "بتعليمة من رئيس الجمهورية يجري وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ابتداء من 30 جويلية 2017 جولة إلى الشرق الأوسط ستقوده إلى المملكة العربية السعودية و مصر وسلطنة عمان و البحرين و قطر و الكويت و الأردن و العراق. وهو حامل لرسالة من رئيس الجمهورية لملوك ورؤساء هذه الدول".

ستتمحور المحادثات التي سيجريها الوزير مع نظرائه أساسا حول "دراسة العلاقات الثنائية وسبل ووسائل تعزيزها و كذا المسائل الاقليمية و الدولية خصوصا الوضع في العالم العربي و الأزمات التي تعاني منها ليبيا وسوريا و اليمن و منطقة الخليج".

وفضلا عن مكافحة الارهاب و التطرف العنيف و كذا التجربة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف يرد الوضع في الشرق الأوسط و القضية الفلسطينية في أجندة المحادثات يضيف المصدر ذاته.