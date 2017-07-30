الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وأفريقيا في زيارة إلى الجزائر ابتداء من هذا الاثنين

يقوم الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستير بورت بزيارة إلى الجزائر ابتداء من يوم الاثنين حسبما أعلن عنه سفير المملكة المتحدة أندرو نوبل الاحد بالجزائر العاصمة.

وصرح السفير البريطاني بالجزائر على هامش ورشة تكوينية نظمها المركز الثقافي البريطاني لفائدة المندوبين السامين لوزارات التربية ببلدان المغرب العربي حول دعم الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة أن "هذه الزيارة تندرج في إطار المشاورات حول السياسة الاجنبية والعلاقات الثنائية بين البلدين".

وأشار نوبل إلى أن السيد بورت سيجدد تأكيده على "التزام المملكة المتحدة بتعزيز علاقاتها مع الجزائر في جميع الميادين خاصة فما يتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي".

وأردف ذات المتحدث يقول "إن علاقاتنا المفتوحة والمنتظمة حول الشراكة الاستراتيجية للأمن وكذا منتدى الاستثمار مكنت من بناء شراكتنا التي تتعزز بشكل دائم".

و من المنتظر أ "يهنئ" الوزير البريطاني الجزائر نظير طموحها في تنويع اقتصادها حيث سيعرب عن دعم بلده للدور "البناء" الذي تلعبه الجزائر في المنطقة بما في ذلك "دعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من أجل استرجاع الأمن والازدهار".

وسيلتقي الوزير خلال زيارته بمسؤولين سامين في الدولة كما سيزور المركز الثقافي البريطاني الذي يكون حاليا أكثر من 1.300 طالب في اللغة الانجليزية.

المصدر: وأج