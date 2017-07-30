منتخبا إسبانيا والدانمارك ينشطان نهائي مونديال كرة اليد(-21)هذا الأحد

30/07/2017 - 15:51

يسدل مساء هذا الأحد الستار على مونديال كرة  اليد لفئة أقل من 21 عاما الجاري بالجزائر العاصمة بالمباراة النهائية بين منتخبي إسبانيا و الدانمارك ابتداء من الساعة 00ر18  بقاعة حرشة.

وإحتل المنتخب الفرنسي لكرة اليد الرتبة الثالثة  في بطولة العالم لاقل من 21 سنة , عقب فوزه على المانيا بنتيجة 23 -22 ( الشوط الاول: 10-12), بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة)  ضمن اللقاء الترتيبي.

ونجح لاعبو المنتخب الفرنسي, أبطال العالم في طبعة 2015 بالبرازيل والمقصون  السبت من طرف الدانمارك (34-37), في استدراك تأخرهم بهدفين في الشوط الاول  و يفوزوا في آخر المطاف بالمباراة ليضمنوا الميدالية البرونزية.

وانهت المانيا, بطلة العالم مرتين في 2009 و 2011 والثالثة سنة 2015, طبعة  الجزائر في الصف الرابع.

وفي وقت سابق من نفس اليوم, تجاوز المنتخب التونسي عقبة نظيره الروسي (  36-21) في المباراة الترتيبية من اجل المركز السابع , على غرار المجر التي  فازت على مقدونيا بـ 26-22 واحتلت الرتبة الخامسة.

وكان المنتخب المجري انهى مشواره في هذا المونديال, في المركز الخامس بعد  تغلبه  في نفس اليوم على منتخب مقدونيا بنتيجة 26-22 (الشوط الأول 14-11) في  مباراة ترتيبية بقاعة حرشة حسان.

و بهذه النتيجة يكون المنتخب المجري الذي أقصي في الدور ربع النهائي أمام  نظيره الإسباني (30-29 بعد الوقت الاضافي), قد أنهى المنافسة بقوة بعد مشوار  متذبذب خلال الدور التمهيدي للمنافسة.

 

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رياضة, كرة اليد

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