منتخبا إسبانيا والدانمارك ينشطان نهائي مونديال كرة اليد(-21)هذا الأحد

يسدل مساء هذا الأحد الستار على مونديال كرة اليد لفئة أقل من 21 عاما الجاري بالجزائر العاصمة بالمباراة النهائية بين منتخبي إسبانيا و الدانمارك ابتداء من الساعة 00ر18 بقاعة حرشة.

وإحتل المنتخب الفرنسي لكرة اليد الرتبة الثالثة في بطولة العالم لاقل من 21 سنة , عقب فوزه على المانيا بنتيجة 23 -22 ( الشوط الاول: 10-12), بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) ضمن اللقاء الترتيبي.

ونجح لاعبو المنتخب الفرنسي, أبطال العالم في طبعة 2015 بالبرازيل والمقصون السبت من طرف الدانمارك (34-37), في استدراك تأخرهم بهدفين في الشوط الاول و يفوزوا في آخر المطاف بالمباراة ليضمنوا الميدالية البرونزية.

وانهت المانيا, بطلة العالم مرتين في 2009 و 2011 والثالثة سنة 2015, طبعة الجزائر في الصف الرابع.

وفي وقت سابق من نفس اليوم, تجاوز المنتخب التونسي عقبة نظيره الروسي ( 36-21) في المباراة الترتيبية من اجل المركز السابع , على غرار المجر التي فازت على مقدونيا بـ 26-22 واحتلت الرتبة الخامسة.

وكان المنتخب المجري انهى مشواره في هذا المونديال, في المركز الخامس بعد تغلبه في نفس اليوم على منتخب مقدونيا بنتيجة 26-22 (الشوط الأول 14-11) في مباراة ترتيبية بقاعة حرشة حسان.

و بهذه النتيجة يكون المنتخب المجري الذي أقصي في الدور ربع النهائي أمام نظيره الإسباني (30-29 بعد الوقت الاضافي), قد أنهى المنافسة بقوة بعد مشوار متذبذب خلال الدور التمهيدي للمنافسة.